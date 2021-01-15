За декабрь прошлого года комитет по конкурентной политике Мурманской области сэкономил региону на торгах более 247 млн рублей

В декабре 2020 года в ходе проведения торгов удалось существенно снизить цену на закупках, проводимых для нужд области.

Например, более 4,9 млн рублей сэкономлено на разработках проектно-сметных документаций и выполнении ремонтов в административных зданиях региона, более 4,8 млн рублей - на закупках по оказанию автотранспортных услуг. На поставках моющих средств и хозяйственно-бытовых товаров экономия составила более 3 млн рублей, а на закупках услуг по механизированной уборке территорий от снега - более 1,9 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, суммарная разница между объявленными ценами и ценами, предложенными участниками закупок, составила 247,59 млн рублей.