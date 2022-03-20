«Подразделения российских Вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника.

Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное.

За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражено 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

Беспилотным летательным аппаратом «Форпост-РУ» уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов, 60 км севернее Киева. Кроме того, российскими средствами ПВО сбито в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах. Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности.

Кроме того, офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает.

Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил».

Главная цель провокации - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной «бесполётной зоны» и предоставления дополнительного вооружения».

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