За десять месяцев 2023 года грузооборот портов Мурманск составил 48,7 млн тонн (+4,5%)

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь текущего года увеличился на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 749,3 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), перевалка сухогрузов составила 382 млн тонн (+14,7%), в том числе: угля — 177,6 млн тонн (+3,8%), зерна — 61,7 млн тонн (рост в 1,8 раза), грузов в контейнерах — 41,3 млн тонн (+9,1%), минеральных удобрений — 30,1 млн тонн (рост в 1,6 раза), чёрных металлов — 18,2 млн тонн (-14,8%), руды — 8,3 млн тонн (-25,2%), грузов на паромах — 6,8 млн тонн (+25,8%).

Перевалка наливных грузов достигла 367,3 млн тонн (+1,5%), в том числе сырой нефти — 228,3 млн тонн (+7%), нефтепродуктов — 103,2 млн тонн (-9,6%), сжиженного газа — 28 млн тонн (-4,1%), пищевых грузов — 4,7 млн тонн (+30%).

Экспортных грузов обработано 585,4 млн тонн (+5,9%), импортных грузов — 32,3 млн тонн (+8,5%), транзитных — 55,1 млн тонн (+13,5%), каботажных — 76,5 млн тонн (+19,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в этот период составил 81,8 млн тонн (-0,2%), из них объём перевалки сухих грузов — 26,2 млн тонн (+7,7%), наливных грузов — 55,6 млн тонн (-3,5%).

Грузооборот портов Мурманск составил 48,7 млн тонн (+4,5%), Сабетта — 22,9 млн тонн (-3,3%), Варандей — 4,4 млн тонн (-11,1%) и Архангельск — 1,6 млн тонн (-21,7%).