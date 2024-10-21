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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 15:30

За девять месяцев 2024 года ущерб северянам от мошеннических действий составил более 500 млн рублей

С января по сентябрь 2024 года совершено порядка 2800 преступлений в сфере телефонного и интернет-мошенничеств. Ущерб жителям Мурманской области составил более 500 млн рублей. Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис призвал северян быть максимально бдительными, прекращать разговор, как только речь заходит о деньгах – это практически всегда мошенники.  

«Только представьте, за девять месяцев от наших жителей мошенникам ушло более полумиллиарда рублей. Одинокие люди, пенсионеры продают квартиры, берут потребительские кредиты. Тяжелейшие ситуации, судьбы людей ломаются. Прошу всех жителей области, средства массовой информации, руководителей муниципалитетов обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Ещё раз напомнить членам своей семьи о самых популярных схемах мошенничества, да и самим быть бдительными, чтобы недобросовестные люди ни в коем случае не смогли украсть средства наших граждан», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в числе распространённых схем мошенничества – звонки от якобы сотрудников банков, которые задают вопросы о совершённых операциях по карте, от правоохранительных органов, которые просят взять кредиты для поимки мошенников и перевести деньги на безопасные счета, от специалистов портала «Госуслуги» и сотрудников сотовых операторов, которые предлагают обновить доступ или продлить договоры обслуживания.

«Я прошу всех чётко понимать, что никаких безопасных счетов не существует. Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить и раскрывать в телефонном разговоре подробностей дела, и, уж тем более, не будут просить вас взять кредит для поимки мошенников», – подчеркнул губернатор.

Также всех должны насторожить предложения передать личные данные для продления договора с сотовым оператором, ссылки, чтобы проголосовать в конкурсе, купить какой-либо товар или поучаствовать в акции.

«Прежде чем сделать шаг и передать свои личные данные, позвоните своим родным, детям – попросите проверить информацию, обратитесь лично в отделение банка, или в офис оператора сотовой связи, в магазин», – обратился к северянам Андрей Чибис.

Комментируя итоги обсуждения по этому вопросу, спикер регионального парламента Сергей Дубовой призвал северян быть внимательнее и не поддаваться на уловки мошенников:

- Если вам поступает подозрительный звонок, сразу прервите разговор, сообщите в полицию, в банке выскажите свою обеспокоенность поступившим звонком. Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, логины и пароли, а также номера банковских карт и коды приходящих смс-сообщений, не переходите по подозрительным ссылкам. Лучшее средство профилактики подобного рода преступлений – ваша собственная бдительность.

Подробнее о популярных мошеннических схемах и о том, как не попасть на удочку к злоумышленникам доложили начальник управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области полковник полиции Игорь Гуляков и и.о. заместителя губернатора – министра региональной безопасности Артём Долгов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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