«Zа други своя»: в Североморском госпитале Минобороны России выступила агитбригада Североморской епархии

В 1469-м Военно-морском клиническом госпитале Минобороны России в городе Североморске выступила агитбригада Североморской епархии с программой «Zа други своя».

В клубе госпиталя агитбригада устроила концерт для военнослужащих, находящихся на лечении, в том числе для участников специальной военной операции.

Настоятель прихода святителя Николая Чудотворца и прихода иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» села Ура-Губа Мурманской области поселка Видяево протоирей Сергий Шерфетдинов исполнил авторские песни о подвигах наших воинов, патриотические песни известных российских композиторов, а также прочитал стихи о силе русского духа.

Также перед собравшимися, была развернута выставка военно-исторических работ заслуженного художника России, живописца студии военных художников имени М.Б. Грекова Павла Рыженко (1970 - 2014 г.г.).

В экспозиции были представлены копии произведений мастера, отражающие основные исторические сражения русского воинства, начиная с эпохи борьбы с монголо-татарскими завоевателями и заканчивая Великой Отечественной войной.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выступление прошло на одном дыхании. Оно подарило положительные эмоции и подняло настроение зрителям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508866@egNews