Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 14:00
За «Душу России» - 500 тысяч рублей
За вклад в развитие народного творчества Министерство культуры РФ будет поощрять премией «Душа России». Такой приказ ведомства вступает в силу 15 июля.
Вручать премию планируют ежегодно в пяти номинациях — за танец, пение, музыку, традиционную народную культуру. Также её смогут получить мастера в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства. Размер премии — 500 тысяч рублей в каждой категории.
Присуждать награду будут одному соискателю не более одного раза.
Как сообщает pnp.ru, выдвигать претендентов на премию станут органы госвласти регионов, реализующие госполитику в сфере культуры. При этом каждый субъект сможет ежегодно выдвигать не более пяти соискателей — по одному в каждой из номинаций.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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