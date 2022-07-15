За «Душу России» - 500 тысяч рублей

За вклад в развитие народного творчества Министерство культуры РФ будет поощрять премией «Душа России». Такой приказ ведомства вступает в силу 15 июля.

Вручать премию планируют ежегодно в пяти номинациях — за танец, пение, музыку, традиционную народную культуру. Также её смогут получить мастера в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства. Размер премии — 500 тысяч рублей в каждой категории.

Присуждать награду будут одному соискателю не более одного раза.

Как сообщает pnp.ru, выдвигать претендентов на премию станут органы госвласти регионов, реализующие госполитику в сфере культуры. При этом каждый субъект сможет ежегодно выдвигать не более пяти соискателей — по одному в каждой из номинаций.