За два дня корабли Северного флота посетили более 12 тысяч северян

10 мая подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» дивизии ракетных кораблей Северного флота отошли от причалов Морского вокзала города-героя Мурманска и направились выполнять поставленные задачи. Фрегат вышел в Баренцево море, подводная лодка совершает переход в пункт базирования.

В течение 8 и 9 мая оба корабля были открыты для показа жителям и гостям Кольского Заполярья. За два дня их посетили более 12 тысяч человек.

Подготовленные военнослужащие рассказывали посетителям о своих кораблях и условиях службы на них, а также о военно-морских традициях и ритуалах. Северяне могли ознакомиться с вооружением и оборудованием, размещённом на верхней палубе фрегата и подводной лодки, а также сфотографироваться на память, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12420816@egNews