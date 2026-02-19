За два дня первого регионального Форума для родителей выпускников его посетили порядка 600 человек

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске продолжились мероприятия первого регионального Форума для родителей выпускников. В Губернаторском лицее собрались порядка 300 человек: родители 11-классников, представители родительских комитетов.

Приветствуя их, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что самая главная цель форума – чтобы юные северяне увидели понятную карьерную траекторию: от выбора места учёбы до первого рабочего места в Мурманской области.

«Главные факторы – интересная работа и профессия. Мы стараемся разговаривать с детьми в школе, показывать им профессии, предприятия, организовывать экскурсии. Но решение о том, куда ребёнок пойдёт учиться, часто принимает семья. Уверен, каждый ведёт эти разговоры со своими детьми дома. Важен честный и предметный диалог, полная и актуальная информация для принятия решений кем быть, как жить. Чтобы сделать первый шаг в среднем профессиональном или высшем образовании, надо понимать, что востребовано, где его получить, и где после этого работать. Сегодня в системе СПО региона, в Мурманском арктическом университете точно учат тому, что нужно в экономике, на наших предприятиях в Мурманской области и во всей Арктике. Получив здесь профессию, можно получать достойную зарплату. И понимать, что ты, как и твои родители, вносишь вклад в развитие всей Мурманской области, всей российской Арктики. Это дорого стоит», – подчеркнул Андрей Чибис.

Говоря об итогах форума, Андрей Чибис отметил, что опыт получился успешным, и этот формат обязательно будет продолжен.

«Эти два дня показывают, что решение поговорить с родителями оказалось абсолютно правильным. Опыт удачный, мероприятие прошло с пользой. Значит, подобные форумы будут продолжаться в разных форматах: мы точно будем проводить их для родителей, и для детей более раннего возраста. Мы донесли объективную информацию – в каком направлении развивается Мурманская область, какие стратегически важные проекты реализуются на нашей территории, как модернизируются колледжи, какие возможности предлагает наш университет. Это принципиально важно для верных решений. Жить и работать в Мурманской области – точно верное решение. И для этого, с точки зрения системы образования, созданы все условия», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 17 февраля родители 9-классников побывали на экскурсиях в образовательных учреждениях, пообщались с представителями компаний-работодателей и узнали больше о стратегических проектах, реализуемых в Мурманской области. А 18 февраля на площадке Губернаторского лицея состоялись презентации ведущих предприятий региона о карьерных возможностях; выступления спикеров по ключевым стратегическим проектам, реализуемым в Мурманской области; работали тематические площадки образовательных учреждений. За два дня форум посетили порядка 600 человек. Многие из них теперь уверены – их дети будут учиться в родном регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562563/#&gid=1&pid=12