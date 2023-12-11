За два дня выставку-ярмарку «Придумано в Арктике» посетили более трёх тысяч человек

Выставка-ярмарка «Придумано в Арктике», которая впервые проходила в Легкоатлетическом манеже Мурманска 8 и 9 декабря объединила около 150 креативных предпринимателей и самозанятых Кольского Заполярья. За два дня мероприятие посетили более трёх тысяч человек. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Организовала мероприятие Екатерина Сидячкина, которая получила грант областного правительства на реализацию проекта.

«Командой правительства ведётся активная работа по развитию креативных индустрий в регионе. Для этого сформирована концепция развития культуры в Мурманской области. И поддержка креативных предпринимателей – часть этой концепции. Один из инструментов – это гранты на поддержку и реализацию творческих идей. Победитель грантового конкурса – Екатерина Сидячкина при поддержке Министерства культуры организовала 8 и 9 декабря мощное событие для нашей области – первую выставку-ярмарку «Придумано в Арктике». Выставка объединила 150 творческих предпринимателей и самозанятых, в том числе 17 команд танцевальных студий, театральных мастерских и других творческих объединений. За два дня мероприятие посетило более трех тысяч человек», – сказал губернатор.

Свои товары и продукты представили дизайнеры и модельеры, фотографы и издатели, производители одежды, сувениров, косметики и другие товары. Во время выставки предприниматели проводили творческие мастер-классы для всех желающих.

«Концентрация в одном месте людей, которые делают классную продукцию, – это очень важно. Мы договорились, с учётом тех обсуждений, которые состоялись, подготовить дополнительные меры поддержки таких предпринимателей, чтобы дать им возможность реализовывать себя, чтобы больше такой продукции было на нашей территории. Благодарю Елену Дягилеву и всю команду регионального Минкульта, которые этим занимались, за проделанную работу и внимание к идеям наших творческих предпринимателей», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru