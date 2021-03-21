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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 18:15

За два года было построено 14 объектов, мы намерены в разы увеличить это число в будущем - заместитель губернатора Владислав Сандурский

Сегодня вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом об итогах работы за два года отчитался и его заместитель – министр строительства Владислав Сандурский. На прямую связь с главой региона он вышел со строящейся школы в Североморске.

«Это одна из важных строек в Мурманской области, поскольку в отличие от других объектов социальной инфраструктуры школы в нашем регионе не строились на протяжении последних 25 лет. Объект возводится в рамках нацпроекта «Образование» и будет сдан к новому учебному году», - подчеркнул Владислав Сандурский.

Вице-губернатор отметил, что за последние два года темп строительства в Мурманской области заметно вырос – работ выполнено на общую сумму 136 миллиардов рублей. Темп роста к 2018 году составил 163,6%.

Всего за это время было построено 14 объектов, в том числе ФОКи в Полярных Зорях и Апатитах, крытый корт, система искусственного оснежения лыжных трасс в Долине Уюта, крытый каток с искусственным льдом «Метеор» и ледовая арена в Кировске, ФАП в Краснощелье, амбулатория в Сафоново и три детских сада в Полярном, Североморске и Печенге. Кроме того, капитально были отремонтированы 33 социально-значимых объекта.

Благодаря программе капитального ремонта многоквартирных домов свои жилищные условия улучшили почти 68 тысяч граждан. Всего было отремонтировано 493 дома на сумму 3 млрд рублей.

В 2021 году рост темпов строительства продолжится. В зоне ответственности министерства будет находиться 107 объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта. В том числе планируется построить 20 новых объектов, реконструировать 3 и капитально отремонтировать 23 объекта, а также реализовать 26 мероприятий в рамках комплексного плана реновации ЗАТО. В частности, в этом году будет завершена масштабная реконструкция драматического театра и краеведческого музея, а также сданы в эксплуатацию 5 детских садов. Вместо них начнутся новые стройки – только в Мурманске стартует возведение сразу двух школ.

«Мы продолжаем активно работать над возрождением в Мурманской области строительства жилья. Не скрою, процесс идет тяжело. К сожалению, Заполярье малопривлекательно для крупных застройщиков. Тем не менее, мы не опускаем руки и продолжаем работать в этом направлении», - резюмировал Владислав Сандурский.

Андрей Чибис, комментируя выступление министра, отметил, что, несмотря на трудности, объём строительства в области растёт.

«Стройка – одно из самых важных направлений. Мы обеспечили приток финансирования за счёт федерального бюджета. Могу сказать, что в постсоветский период такого объёма строительства в области ещё не было. Главное – мы не точечно строим по одному дому, а готовим большие проекты, изменяющие среду проживания людей», - сказал губернатор.

Особо важной задачей в этом контексте глава региона назвал реновацию ЗАТО и гарнизонов.

«Наш долг – сделать так, чтобы как можно меньше было бытовых проблем у людей, которые обеспечивают национальную безопасность страны», - подчеркнул Андрей Чибис.

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