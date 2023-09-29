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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 11:30

За два года действия «гаражной амнистии» мурманчане оформили в собственность более 500 гаражей

В сентябре исполнилось два года с начала действия «гаражной амнистии». Закон об оформлении прав на объекты гаражного назначения действует в России с 1 сентября 2021 года.

«Гаражная амнистия» - это упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом.

«За это время жители Мурманской области оформили в собственность 549 гаражей и 338 земельных участков под ними общей площадью 16495 кв. метров. Наиболее активно пользуются гаражной амнистией владельцы гаражей в городе Полярные Зори, а также в посёлках Мурмаши и Верхнетуломский Кольского района», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В упрощенном порядке оформить право собственности на гаражи могут граждане, гаражи которых были построены до 30 декабря 2004 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ). Под закон попадают объекты капитального строительства и гаражи некапитального типа, находящиеся в гаражно-строительных кооперативах. При этом земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Воспользовавшись гаражной амнистией, гражданин становится собственником как гаража, так и земли под ним.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, не попадают под гаражную амнистию самовольные постройки и подземные гаражи в многоэтажных жилых домах и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после 30 декабря 2004 года.

Для оформления прав на гараж необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта, приложив документ, подтверждающий факт владения гаражом (документ о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража и т.д.). По результатам принятия решения муниципалитет направит в Росреестр необходимые документы.

 

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