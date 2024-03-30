За два года размер стипендии, которую студенты считают достойной, вырос на 14%

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1000 студентов вузов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Запросы юношей к размеру стипендии выше: в Москве молодые люди считают достойной стипендией 25900 рублей, девушки — 21300 рублей, в Санкт-Петербурге — 23600 и 22400 рублей соответственно.

Для счастья студенту в Москве нужно 177 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 163 тысячи. Причём счастье в денежном эквиваленте молодые люди также оценивают выше, чем девушки. В столице юноши оценили его в 211 тысяч рублей в месяц, девушки — в 146 тысяч (для сравнения, экономически активным москвичам нужно 267 тысяч рублей).

В Санкт-Петербурге студентам для счастья требуется 168 тысяч рублей, студенткам — 145 тысяч (экономически активные петербуржцы оценили счастье в 237 тысяч).

За последние два года запросы студентов увеличились: размер стипендии, которую считают достойной, в Москве и Санкт-Петербурге вырос более чем на 14%. Подорожало и счастье: +12% в Москве и +10% в Санкт-Петербурге.

Время проведения опроса: 22 февраля — 26 марта 2024 года.