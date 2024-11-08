За два года строители Мурманской области отремонтировали 13 социально значимых объектов в Приморском районе

В соответствии с соглашением о сотрудничестве правительство Мурманской области продолжает оказывать помощь Приморскому муниципальному округу Запорожской области. Так, в подшефном районе за два года отремонтировано 13 объектов социальной инфраструктуры.

В числе ключевых – образовательные учреждения. Только в текущем 2024 году заполярные строители обновили пять школ.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, отремонтирована часть помещений школы №2 в Приморске. В ходе работ в порядок приведены актовый зал, столовая, учебные кабинеты, холл и санузлы, а также отремонтирована кровля. Кроме того, обновили пищеблоки Елисеевской, Коларовской и Петровской школ, а также капитально отремонтировали кровлю и чердачное помещение здания лицея в Приморске.

«Благодаря заполярным строителям этой осенью ребята сели за парты в хороших условиях», – отметил начальник Управления капитального строительства Мурманской области Алексей Солопекин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/