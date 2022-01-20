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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.22 10:00

За два года в Мурманской области 325 многодетных семей получили по 340 тысяч рублей взамен земельного участка

С 2020 года многодетные семьи Мурманской области могут получить взамен земельного участка единовременную денежную выплату. О востребованности меры поддержки рассказал первый заместитель министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«За два года, что действует эта мера поддержки, по 340 тысяч рублей взамен земельного участка получили 325 многодетных семей: в 2020 году – 219 семей, в 2021 году – 106 семей. В 2022 году выплату планируется предоставить еще 216 многодетным семьям. Подчеркну, что эта мера поддержки носит заявительный характер», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, единовременную денежную выплату, предоставляемую взамен земельного участка, можно направить на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, погашение основной суммы долга и оплаты процентов по жилищному кредиту, приобретение или строительство индивидуального жилого дома на территории Мурманской области, приобретение жилого помещения в многоквартирном доме или платеж по договору участия в долевом строительстве жилья.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435646/#&gid=1&pid=1

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