За два месяца больше 10 тысяч жителей Мурманской области погасили долг за капремонт без пени

В Мурманской области завершилась поощрительная акция «Оплата долга без пени», которая проходила с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. В Фонде капитального ремонта региона подвели её итоги.

«Мы уже в третий раз проводим акцию «Оплата долга без пени». За это время она показала свою эффективность. В этом году в ней приняли участие 10792 собственника, которые погасили долги на общую сумму 43,6 миллиона рублей», – отметили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

К слову, количество участников акции сократилось по сравнению с прошлым разом почти вдвое. Однако результаты оказались, наоборот, самыми эффективными - сумма погашенных долгов по сравнению с первой акцией выросла в 2,7 раза. Всего, благодаря поощрительным акциям, за три года собственники оплатили 101,3 млн рублей накопленных долгов.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, у тех северян, кто полностью оплатили сумму задолженности в своих квитанциях, начисленные пени отменены автоматически. Всего с 2019 года в Мурманской области было капитально отремонтировано 2248 многоквартирных домов, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».