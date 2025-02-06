За два месяца больше 21 тысячи жителей Мурманской области погасили долг за капремонт без пени

В Мурманской области завершилась поощрительная акция «Оплата долга без пени», которая проходила с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. В региональном Фонде капитального ремонта подвели её итоги.

«Мы второй год проводим акцию «Оплата долга без пени». И уже можем с уверенностью говорить, что северяне её оценили по достоинству. В этот раз было принято решение проводить её два месяца. В итоге в акции приняли участие 21538 собственников, которые погасили долги на общую сумму 41,7 миллиона рублей», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Напомним, в 2023 году возможностью погасить долг без пени воспользовались 15 тысяч собственников, погасив долги по капитальному ремонту на общую сумму порядка 16 млн рублей. Таким образом можно сказать, что в этот раз акция оказалась эффективнее в 2,5 раза. У тех северян, которые полностью оплатили сумму задолженности в своих квитанциях, начисленные пени отменены автоматически.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области было капитально отремонтировано 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить».