За два месяца текущего года выдано меньше разрешений на плавание в акватории Северного морского пути

По трассам Северного морского пути январь-февраль текущего года перевезено 4,81 млн тонн грузов, причём 67% от общего количества составляют СПГ и газоконденсат.

Как сообщает «Росморречфлот» в Instagram со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути, акватория СМП покрыта сплоченными однолетними льдами, на рекомендованных путях суда отмечают сжатия льдов, торосы и поля сморози, у мыса Желания и на подходах к проливу Вилькицкого сохраняется айсберговая угроза.

Ледокольные операции в акватории СМП выполняли атомные ледоколы «Ямал», «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Арктика», который 23 февраля вошёл в акваторию СМП, а также ледоколы «Красин» и «Адмирал Макаров».

Ледокольное обеспечение в порту Сабетта осуществляли ледоколы «Обь», «Тор», «Санкт-Петербург», в порту Дудинка ледоколы «Дудинка» и «Авраамий Завенягин».

Безопасность навигационных операций на арктическом отгрузочном нефтяном терминале Новопортовского месторождения «Ворота Арктики» обеспечивали ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий».

Выдано 39 разрешений на плавание в акватории СМП, что на 4 ед. меньше чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 17 судам – под иностранным флагом (на 2 ед. меньше, чем в 2020 году).