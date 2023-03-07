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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 17:00

За два первых месяца 2023 года на работу в Мурманскую область привлекли 59 медработников

Благодаря реализации плана «На Севере – жить» за два первых месяца 2023 года в учреждениях, подведомственных региональному Минздраву, численность специалистов выросла 59 человек: на работу в Мурманскую область привлекли 38 врачей и 21 специалиста со средним медицинским образованием. Об этом на оперативном совещании 6 марта доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев. 

В регионе действует комплекс мер, направленный на улучшение кадровой ситуации, который делится на три блока. Это перспективная подготовка кадров в рамках «целевой» кампании, привлечение готовых специалистов из других регионов, а также удержание уже работающих медработников.

«При трудоустройстве по дефицитным специальностям врач получает региональные и федеральные выплаты, которые, начиная с текущего года, можно суммировать. С учетом этого максимальный размер выплат по разным муниципалитетам составляет от 1 до 3 млн рублей. Медицинские работники обеспечиваются служебным жильем или получают компенсацию оплаты аренды жилья за счет регионального бюджета. Также они могут воспользоваться единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. В 2022 году этой мерой воспользовались семнадцать врачей и три фельдшера, а широко известной программой «Свой дом в Арктике» уже воспользовались уже два медработника в 2023 году», – рассказал Дмитрий Панычев. 

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, теперь медицинские работники получают полярные надбавки в полном объёме вне зависимости от возраста. В 2023 году запланирована выплата 190 медработникам. Выплаты производятся уже 188 медикам. 

Кроме того, активно реализуется еще одна новая мера – это выплата стипендий студентам-целевикам медицинских колледжей. Из запланированных 30 договоров уже заключены 5, еще 20 направлены на подписание. Всего проведены переговоры с 340 студентами.  

«Хотелось бы положительно отметить работу нашего кадрового центра, во взаимодействии с которым подведомственные учреждения регионального Минздрава показывают неплохие результаты в части работы со студентами вузов и медколледжей, профориентации школьников, а также с прибывающими специалистами или теми, кто задумывается о переезде в наш регион», – сообщил в завершение своего доклада Дмитрий Панычев.

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