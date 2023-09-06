За два последних года россияне стали чуть реже говорить об уважении к начальству

Россиян, с уважением относящихся к своему непосредственному руководителю, в 7 раз больше, чем тех, кто испытывает ненависть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого выясняли, как россияне относятся к своему непосредственному начальству. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие постоянную работу и руководство.

49% работающих россиян уважают своего непосредственного руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (51 и 47% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (31 и 23%). В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 26% россиян.

Симпатию к начальнику испытывают 7% опрошенных. О том, что ненавидят руководство, рассказали 6% респондентов. Лишь 1% россиян испытывает любовь к своему непосредственному руководителю.

Об уважении начальства среди работающего населения городов-миллионников чаще говорили в Красноярске (70%), Краснодаре (69%) и Ростове-на-Дону (61%). Равнодушны к топ- и мидл-менеджерам чаще жители Казани и Самары (по 33%), а также Волгограда (31%). Респонденты из Самары (15%), Новосибирска (12%) и Волгограда (10%) чаще проявляют симпатию к своему руководителю. Ненавидят начальников в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%).

За два года россияне стали чуть реже говорить об уважении к начальству: 49% сейчас против 54% в 2021 году.

Время проведения опроса: 15 августа — 4 сентября 2023 года.