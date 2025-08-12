За две прошедшие недели в регионе выявлено более 15 нарушений правил рыболовства и охоты

Очередные рейдовые мероприятия провели сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, регионального центра лесного и экологического контроля совместно с сотрудниками Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности.

В ходе выездов выявлено 7 нарушений правил рыболовства, 8 нарушений правил охоты и 3 нарушения порядка уведомления о пребывании на морском водном объекте. У нарушителей изъято 4 орудия лова, 8 экземпляров охотничьего оружия и 444 боеприпаса.

Часть правонарушений установлена благодаря активной позиции населения. Так, жители села Лувеньга сообщили о подозрительных лицах, незаконно занимающихся выловом рыбы сетями. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где во время проверки было обнаружено и изъято два участка рыболовных сетей общей длиной 60 метров.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, все выявленные факты послужили основанием для возбуждения административных дел. Рейдовые мероприятия в Мурманской области продолжаются.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551671/#&gid=1&pid=1