«За дверями бальной залы»: в Мурманской областной научной библиотеке состоится литературный бранч

20 октября в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится литературный бранч «За дверями бальной залы».

Сотрудники библиотеки предлагают участникам мероприятия окунуться в мир русского бала, узнать о его традициях и особенностях, попробовать традиционные угощения и принять участие в салонных играх.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в программе вечера: лекция о бальной культуре, салонные игры (шарады, фанты, буриме), блюда от кулинарной студии «Фабрика идей». В меню: охлажденная шарлотка в стиле ренессанс, скороспелые гурьевские блины и рисовые блинчики с пармезаном.

Мероприятие состоится на 1 этаже в уютном зале «Ботаник». (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457282162%2Falbum-44573273_00%2Frev