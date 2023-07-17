В Мурманской области активно ведутся ремонты дорог: за этот год план по приведению в нормативное состояние дорог регионального значения уже выполнен на 67%.

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году работы пройдут на 38 объектах, 11 – это дороги регионального значения, работы на которых будут завершены в 2023 и 2024 годах. Также работы ведутся в рамках плана «На Севере – жить» в 26 муниципалитетах и административном центре», – отметил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках стратегического плана уже заключено 64 муниципальных контракта на ремонт 103 улиц, общей площадью более 285 тысяч кв. метров, а также на ремонт 12 объектов улично-дорожной сети Мурманска, общей площадью более 65 тысяч кв. метров, включая несколько участков на Нижнеростинском шоссе.

Фото: https://gov-murman.ru