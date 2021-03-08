За февраль этого года экономия региона по завершенным закупкам составила более 75 млн рублей

В феврале этого года комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл 353 закупки на сумму свыше 1,3 млрд рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

Экономия по завершенным закупкам составила более 75 млн рублей. Так, более 18,6 млн рублей сэкономлено на разработках проектно-сметных документаций и выполнении ремонтов. На поставках расходных медицинских материалов экономия составила 7,9 млн рублей; на поставках моющих средств и хозяйственно-бытовых товаров – более 4,5 млн рублей, а на закупках канцелярских товаров – свыше 1,6 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, суммарная разница между начальными (максимальными) ценами контрактов и ценами, предложенными победителями закупок, составила 75,2 млн рублей.