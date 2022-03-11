За февраль текущего года экономия по завершенным закупкам в регионе составила более 46 миллионов рублей

В феврале этого года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел более 150 закупок на сумму 529 миллионов рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов по выбору участников, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, образовалась экономия бюджетных средств в размере 46,8 миллиона рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на наиболее выгодных условиях заключили контракты на услуги по приобретению пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, а также поставки медицинского оборудования, автозапчастей, масел и смазок для автотранспортных средств, продукции радиоэлектронной промышленности, моющих и дезинфицирующих средств, медицинского расходного материала, канцелярских товаров.