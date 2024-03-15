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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 17:30

За «географический «Оскар» будут бороться 10 проектов из Мурманской области

Подведены итоги XII заявочной кампании на соискание Национальной премии «Хрустальный компас». Более 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира стали соискателями XII Национальной премии «Хрустальный компас. За «географический «Оскар» вместе с представителями России, Индии, Франции, США, Египта будут бороться участники из Республик Беларусь и Молдова, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Впервые на премию претендуют проекты из Туркменистана, Непала и Таджикистана. Мурманская область представлена 10 проектами.

В номинации «Путешествие и экспедиция» на «Хрустальный компас» представлен проект «Неизвестный архипелаг». Комплексные исследования Новой Земли в рамках совместных экспедиций провели Северный флот, 12 ГУ МО РФ и Мурманское областное отделение Русского географического общества. В номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия» — Валентин Колинько с фотопроектом «Кандалакшский заповедник: животные арктических островов».

В номинации «Издание» Елена Макарова, Валентин Петров и Павел Припачкин заявлены с работой «История кольской академической науки: становление Кольского научного центра РАН и его первого научного института ГИ КНЦ РАН. На «Лучший региональный проект» претендует «Паспорт Полярника» Туристского информационного центра Мурманской области».

«У национальной премии «Хрустальный компас» — благородная миссия и большие цели и задачи. Это компас по современным выдающимся достижениям и уникальным проектам, которые реализуются во всем мире», — отметил первый Вице-президент Русского географического общества и член экспертного совета премии, прославленный полярный исследователь Артур Чилингаров.

Определить самых достойных героев сегодняшнего дня, чей пример станет ориентиром для многих других в деле изучения и популяризации природы нашей планеты, предстоит экспертному совету национальной премии. В него входит ряд выдающихся ученых, общественных и государственных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и государственных премий СССР и России, известные телеведущие и признанные эксперты: В.М. Котляков, А. А. Чибилев, В. П. Савиных, З. К. Церетели, О. Н. Соломина, В. А. Тишков, Н. Н. Дроздов, И. И. Затевахин, С. К. Крикалев, В. В. Рожнов, А. С. Макаров, А. Н. Гельфан, А. В. Соков, С. Г. Сивкова и другие.

«География участников премии «Хрустальный компас» каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются новые герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру», — подчеркнул председатель оргкомитета Национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,5 млн человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет — Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии, Университет Ланьчжоу и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ» и National Geographic Society, а также многие другие.

Церемония награждения победителей XI и XII «географического «Оскара» пройдет 30 мая в Москве.

Фото (Национальная премия «Хрустальный компас»): https://gov-murman.ru

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