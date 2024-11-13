30 ноября в 13.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится финал грандиозного проекта «Арктические сезоны», целью которого является поддержка многообразия и развитие жанров народного творчества в Мурманской области.

Как сообщает vk.com/odkkirova, позади три этапа: «Заполярная зима», «Полярная весна», «Северная осень», три разных площадки: МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.», МАУ «Мончегорский городской центр культуры», МАУК «Кировский Городской Дворец культуры», почти 2000 участников, напряженная борьба и ожидание финала.

За главные призы областного смотра-конкурса «Арктические сезоны» поборются 42 лауреата. Жюри конкурса, специалисты сферы культуры, заочно оценят их выступления по видеозаписям с прошедших просмотров в рамках всех этапов и определят победителей.

В последний день осени на самой большой площадке Кольского Заполярья соберутся танцоры, вокалисты, инструменталисты, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства и ИЗО, циркачи и театралы, чтобы представить себя во всей красе перед зрителями. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457291026%2Falbum-23902826_00%2Frev