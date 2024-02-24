Стартовал VI Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». Самый представительный интеллектуальный турнир Мурманской области и один из крупнейших фестивалей Северо-Запада России имеет статус отборочного турнира на чемпионат России по «Что? Где? Когда?».

Соревнования пройдут 24-25 февраля. Организаторами турнира выступают ООО «Телекомпания «Игра-ТВ»», комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Первые игры состоялись в Мурманске в 2017 году. За время проведения участие в турнире принимали команды из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более чем из 30 городов России.

В этом году за главный приз турнира «Кубок Арктики» поборются 52 команды из Мурманска и Мурманской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Ведущим стал один из самых ярких игроков телевизионной серии игр «Что? Где? Когда?» 2023 года, трёхкратный обладатель приза «Хрустальный атом», игрок команды Максима Поташева - Юрий Филиппов.

За два дня игрокам предстоит разыграть 72 вопроса и определить лучшую команду в пяти зачётах: «Школьный», «Студенческий», «Общий», «Корпоративный», «Мурманский» (впервые введён в этом году специально для команд, представляющих Мурманскую область).

В программу соревнований также включены турнир по «Брейн-рингу» и турнир по индивидуальной «Своей игре». Кубок Арктики будет вручен абсолютному победителю турнира в общем зачете.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26789&page=1