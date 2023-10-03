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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.23 11:30

За год количество самозанятых в Мурманской области выросло на 42%

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области действует 51 мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Только в 2022 году были поддержаны проекты более чем на 3 млрд рублей. Также мы в 6 раз снизили налоги по упрощенной системе налогообложения. Сегодня в Мурманской области работают пониженные налоговые ставки в рамках Арктической зоны РФ, и льгота, которую мы предоставляли, продолжит работать до 2025 года включительно. Как результат – за год на 4,4% выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса, а количество самозанятых граждан – на 42%. Это большой показатель», – подчеркнул глава региона и напомнил, что и в этом году продолжается приём конкурсных заявок по грантовым программам поддержки бизнеса.

3 октября – последний день приёма заявок на «Губернаторский старт»: программа позволяет получить до 2-х миллионов рублей на открытие своего дела. 

До 12 октября принимают заявки на конкурс для социальных и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

«Помимо этого, Мурманская область является лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Сегодня на нашей территории работают 207 резидентов, которые привлекли в регион больше 162 млрд инвестиций», – отметил глава региона. 

Также губернатор напомнил, что в сентябре на экспертном совете при Министерстве экономического развития РФ туристический маршрут по Мурманской области «Заполярный калейдоскоп» получил статус национального. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, со 2 по 31 октября 2023 года предприниматели сферы туризма Мурманской области смогут подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие этого туристского маршрута «Заполярный калейдоскоп» на территориях сельских поселений Териберка и Ловозеро, а также городов Мурманска, Кировска и Оленегорска. Это ещё одна мера, которая может быть востребована и полезна для предпринимателей. Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области в разделе «Господдержка».

«Уверен, что эта мера позволит привлечь в наш край ещё большее количество гостей. Но и сегодня Мурманскую область отмечают в лидерах по стране по темпам роста турпотока: аналитику проводил один из крупных операторов страны, по данным big data-аналитики выяснили, что в сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в наш регион составил 39%», – отметил в завершение глава региона.

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