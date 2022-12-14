За год негласных стереотипов в отношении женщин на рынке труда стало меньше

Работодатели уходят от гендерных стереотипов: негласные запреты на трудоустройство женщин встречаются реже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидатов-женщин, сокращается. Сегодня они есть в общей сложности в 22% компаний — это на 3 п.п. меньше, чем год назад, и на 13 п.п. меньше, чем в доковидном 2019-м.

Аналогичная ситуация и в отношении соискателей-мужчин: число организаций, имеющих предпочтения относительно их семейного положения, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем вдвое: с 25% в 2019-м до 11% сегодня.

Те немногочисленные компании, где всё ещё есть негласные гендерные предпочтения, чаще отдают предпочтение соискателям, состоящим в браке и имеющим детей.

В том, что в их компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин-кандидатов, признались 13% менеджеров по персоналу. В 2010 году таких соискателей избегали почти втрое чаще — в 36% организаций. Чаще всего бизнес опасается брать в штат девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей (7%).

Сильный пол в меньшей степени подвергается скрытой дискриминации, тем не менее тренд очевиден: сегодня негласные запреты в отношении мужчин определенного семейного положения налагаются вдвое реже, чем 12 лет назад (7% против 14%). При этом компании, как и в предыдущие годы, чаще всего избегают холостых мужчин без детей (6%).

В 81% компаний сообщили, что семейное положение женщины не влияет на решение о её работе. В отношении мужчин то же заявляли чуть чаще — в 86% организаций. При этом в 2010 году разница между числом работодателей, лояльных к социальному статусу женщин и к социальному статусу мужчин, была гораздо более значительной — 47% и 69% соответственно. В ходе пандемии COVID-19 бизнес пересмотрел свои негласные запреты: удаленка научила работодателей в первую очередь оценивать результаты работника.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».