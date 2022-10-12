За год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов России

Оценки карьерных перспектив в родном городе за год снизились практически во всех мегаполисах, за исключением Набережных Челнов, Кирова, Ярославля и Владивостока. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 20500 представителей экономически активного населения городов страны с численностью от 500 тысяч человек.

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге: в столице 2 из 3 жителей считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь, в городе на Неве таковых 56%. На третьем месте Казань: столицу Татарстана назвали лучшим городом для карьеры 43% представителей экономически активного населения. В топ-5 вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).

Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности роста для себя. Сложно построить карьеру в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани.

За год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов, лишь Набережные Челны и Киров сумели нарастить по 3 процентных пункта, впрочем, возможности вырасти по служебной лестнице здесь по-прежнему видит меньшинство опрошенных.

В 2018 году на фоне общероссийского подъёма настроений в связи с проведением ЧМ по футболу, оценки карьерных перспектив практически во всех городах были наиболее высоки. В ковид оценки начали снижаться и сейчас оказались ниже уровня 2014 года.