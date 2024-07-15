За год отпускной бюджет россиян вырос на 9%

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, выполненного по заказу «Коммерсант.Деньги», в котором приняли участие 13 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В среднем россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Но чтобы отпуск был идеальным, требуется 175 тысяч рублей на человека. Каждый пятый (22%) признался, что не может себе позволить отдых в этом году.

Женщины более скромны в своих отпускных запросах по сравнению с мужчинами: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше денег. Выше запросы на отпуск мечты у россиян в возрасте от 35 до 44 лет, а больше тратят опрошенные моложе 34 лет. Отпускной бюджет и запросы к затратам на неделю идеального отпуска ожидаемо растут с увеличением уровнем дохода опрошенных.

По сравнению с прошлым годом среднестатистический отпускной бюджет увеличился на 9%, а запросы к отпуску мечты — на 11%. Число россиян, которые говорят, что у них нет денег на отдых, уменьшилось на 8 процентных пунктов.

Жители Москвы могут позволить себе потратить на отпуск больше жителей других городов-миллионников — в среднем 67 тысяч рублей на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск, Екатеринбург и Казань (по 65 тысяч рублей), на третьем — Челябинск (62 тысячи рублей). За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех крупных городах: особенно в Челябинске и Новосибирске (в 1,5 раза).

Что касается отпуска мечты, то здесь красноярцы опередили в ожиданиях москвичей: 205 и 195 тысяч рублей на человека за неделю соответственно.

Время проведения опроса: 29 апреля — 7 июня 2024 года.