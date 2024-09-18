За год после национализации производственная и финансовая деятельность Мурманского морского рыбного порта стабилизировалась

В ближайшее время активы Мурманского морского рыбного порта (ММРП), выведенные предыдущим собственником, будут возвращены в собственность порта. Об этом заявил генеральный директор ММРП Андрей Бородин в ходе круглого стола «Логистика рыбы и морепродуктов» на VII Международном рыбопромышленном форуме.

Как сообщает корреспондент ИАА «ПортНьюс», по словам Андрея Бородина, сейчас ведётся много арбитражных дел по возврату выведенных активов.

«К сожалению, арбитражные процедуры продвигаются не так быстро, но тем не менее процесс неумолимый, все эти активы будут возвращены. В ближайшее время мы выйдем уже на конкретное решение и на возврат этих активов в собственность ММРП», — сказал он.

Руководитель предприятия напомнил, что в конце 2022 года ММРП юридически перешёл в государственную собственность, но фактически новая команда приступила к управлению портом с июня 2023 года. За год производственная и финансовая деятельность стабилизировалась, и, как следствие, за восемь месяцев 2024 года грузооборот порта увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Говоря о финансовых показателях, Андрей Бородин отметил, что 2023 год, впервые за последние годы, ММРП завершил с прибылью. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 150 млн рублей, из них половина, то есть 75 млн рублей, была распределена в качестве дивидендов акционеру в лице Росимущества. Налоговые отчисления за прошлый год составили более 400 млн рублей.

«Финансовое состояние порта стабильное, мы не закредитованы и с уверенностью смотрим вперед. Мы подняли зарплату нашим работникам. В среднем за последний год зарплата работников порта выросла почти на 25%, а по ряду подразделений, где просадка по зарплатам была наиболее большая, рост заработной платы составил более 40%. В порту также была запущена программа обновления перегрузочной техники. За последний год было приобретено более 10 единиц различного перегрузочного оборудования. Кроме того, мы монтируем три новых портальной крана в южном районе порта. Немаловажно, что мы наладили тесную взаимосвязь с рыбацким сообществом Мурманска и правительством Мурманской области», — рассказал Андрей Бородин.

Фото пресс-службы АО «ММРП».