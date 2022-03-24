За год работы институт инвеступолномоченных доказал свою эффективность

Год назад в Мурманской области создан институт инвеступолномоченных. Как правило, ими назначаются руководители органов власти и городских администраций, способные быстро решить проблемные вопросы бизнеса. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса активность работы инвеступолномоченных каждый месяц оценивает Корпорация развития Мурманской области в формате рейтинга.

Корпорация развития Мурманской области представила рейтинг активности инвеступолномоченных за февраль. По итогам предыдущего месяца самые активные представители власти работают в министерстве имущественных отношений, Кировске, Кандалакшском районе и ЗАТО Александровск, в своих категориях они набрали больше всего баллов. При этом представитель министерства имущественных отношений показали самую большую динамику, улучшив собственные результаты за январь в два раза.

«В феврале на первую строчку поднялся инвеступолномоченный Министерства имущественных отношений, улучшив собственные результаты на 18 баллов. В течение всего месяца инвеступолномоченным и командой министерства велась работа в рамках возможного предоставления земельных участков. Так, были предварительно рассмотрены и оценены 15 инвестиционных проектов заявителей, претендующих на статус резидентов АЗ РФ. Также проведена работа по подготовке передачи имущества Минобороны в собственность муниципальных образований для использования в инвестиционной деятельности», – прокомментировала результаты рейтинга генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об утверждении положения «Об инвестиционных уполномоченных Мурманской области» 18 марта 2021 года. Основными целями создания института инвеступолномоченных является обеспечение доступности и прозрачности власти, оперативное рассмотрение вопросов на местах, координация и контроль реализации инвестиционных проектов, что, в свою очередь, способствует повышению инвестиционной активности и привлекательности региона. В честь годовщины создания института, инвеступолномоченные поделились историями, когда благодаря их вмешательству удавалось оперативно помочь инвесторам в реализации проектов. Инвеступолномоченный и руководитель Министерства имущественных отношений Виктория Минкина рассказала об опыте решения вопросов, когда на один и тот же участок претендуют несколько предпринимателей.

«В таких случаях наша задача – помочь найти компромиссный вариант, как в истории с инвестором, планирующим построить спортивный комплекс для занятий падл-теннисом в Мурманске. Инвестор выбрал участок, на который уже заявилась областная станция скорой медицинской помощи. Мы изучили параметры проекта, подобрали и предложили альтернативу, которая всех устроила. В настоящее время договор аренды уже заключён», – отметила Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за год работы институт инвеступолномоченных доказал свою эффективность, подходы к работе за год продолжают совершенствоваться. В феврале в Мурманской области прошёл второй модуль обучения «Школа инвеступолномоченных» с участием федеральных преподавателей. В результате участники обучения отметили, что будут и дальше применять полученные знания по поиску и привлечению инвесторов. Актуальный список и контакты всех инвеступолномоченных можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/