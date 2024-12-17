За год работы проекта «Губернаторский контроль» проведено более 50 выездов и устранено более 700 замечаний

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поздравил коллег с первой годовщиной проекта «Губернаторской контроль».

«12 декабря проекту исполнился один год. За минувший год команда выполнила более 50 выездов в муниципалитеты региона, проверено более 3,5 тысячи объектов, выявлено более 700 замечаний, которые вместе с органами власти удалось оперативно устранить. Проверено исполнение более тысячи моих поручений, 99% из которых выполнены. Благодарю коллектив «Губернаторского контроля», коллег из муниципалитетов, отраслевых министерств и ведомств за продуктивное сотрудничество, слаженную работу и оперативное решение вопросов. Желаю проекту успехов и дальнейшего развития!», – сказал глава региона.

Заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова доложила об итогах выезда в областном центре.

«С 11 по 12 декабря осуществлен выезд, в ходе которого проверено более 100 объектов, созданных в рамках плана «На Севере – жить», а также исполнение ранее данных ваших поручений. Так, в рамках проекта «Теплое окно» в 28 общеобразовательных учреждениях проводятся работы по замене оконных блоков. Полностью заменены окна в 21 школе Мурманска. В 7 школах ведутся работы с завершением до конца текущего года. Работы по монтажу художественной подсветки на фасадах 46 домов, работы на остальных объектах ведутся в соответствии с графиком. В этом году в Мурманске снесен 31 аварийный деревянный дом. Работы демонтажу деревяшек продолжаются», – сообщила Надежда Аксенова.

Завершены работы по благоустройству общественной территории «Аллея дружбы» в сквере по проспекту Героев-североморцев. На объекте установлена конструкция индивидуального изготовления – арка «Аллея дружбы народов», а также «Скамья примирения». Установлены новые пешеходные дорожки, современная система освещения, детское игровое оборудование. Территория находится в надлежащем состоянии.

Проведена реконструкция мемориала «Всем погибшим в море». Выполнены работы по ремонту и установке новых элементов на конструкции «Якорь» на объекте «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках». Зафиксирована необходимость замены неработающих ламп уличного освещения.

По поручению поручения губернатора создан новый мурал, который украсил ограждение у здания Государственного архива региона на улице Карла Либкнехта, 35.

«Концепция росписи ограждения разработана Центром городского развития. Она посвящена истории Кольского Севера и деятельности архива, который хранит и передаёт эту историю будущим поколениям. В росписи использованы фрагменты из архивных документов, карты и гравюры из «Истории северных народов» шведского картографа и историка Олауса Магнуса 1555 года, а также символы России и портового Мурманска», – рассказала Надежда Аксенова.

По поручению губернатора в настоящее время продолжается строительство пространства «СОПКИ.ОЗЕРА» на территории озера Среднее. Осуществлена поставка и монтаж модульной конструкции. Готовность объекта более 90%. Продолжается благоустройство территории озера Семеновское с возведением здания «Домик Моржей». Работы ведутся в графике.

«Излюбленным местом для прогулок для жителей и гостей города стала экологическая тропа «Беличий хвост», расположенная на территории спорткомплекса «Снежинка». По вашему поручению, данного по итогам общения с жителями в рамках Прямой линии, теперь до спорткомплекса по выходным и праздничным дням курсирует бесплатный автобус №32. Однако во время осмотра территории было зафиксировано отсутствие ранее установленного остановочного комплекса. Просим муниципалитет оборудовать остановку, а также по многочисленным просьбам жителей рассмотреть возможность освещения экотропы», – отметила заместитель губернатора.

На территории «Зелёная зона вдоль ручья Чистого» сломаны либо отсутствуют крышки мусорных урн, не работает освещение малой архитектурной форме «Олени». На общественной территории по поручению главы региона выполнено устройство лестницы в районе перехода от ручья Чистого до точки общественного питания по проспекту Кольскому, о которой также просили жители города. Территория парка «Семёновское озеро» находится в надлежащем состоянии. По поручению губернатора, данного в ходе Прямой линии, на Семёновском озере организован прокат лыж, открытие планируется в конце года, по установлению достаточной толщины снежного покрова.

«Проект «Губернаторский контроль» мне очень помогает. Хочу обратить особое внимание главы города Юрия Сердечкина на экотропу «Беличий хвост», где до сих пор не установлено освещение, несмотря на моё поручение. Там есть возможность быстро смонтировать экономичное освещение, как, например, в Кандалакше. Мурманчане очень хвалят экотропу, сделайте так, чтобы там было комфортно гулять и летом, и зимой. Также возьмите на контроль неполадки в общественных зонах, и глав всех муниципалитетов призываю обращать на это пристальное внимание. Жду доклада Юрия Валерьевича по устранению замечаний на оперативном совещании через неделю», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/