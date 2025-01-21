За год реализации проекта «Витаминизация» его участниками стало более 58 тысяч человек

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона сообщил, что за время реализации губернаторского проекта «Витаминизация» его участниками стало более 58 тысяч человек.

Уникальный проект, по которому жители региона могут абсолютно бесплатно сделать анализ на уровень витамина Д в организме и, при выявлении его дефицита, абсолютно бесплатно получить необходимый препарат, запущен год назад – 26 января 2024 года.

«Мы стартовали с открытия всего трёх пунктов витаминизации в крупных торгово-развлекательных центрах Мурманска, а за год во всем регионе открылись уже 23 таких пункта. За это время мы также настроили качество работы пунктов, введя возможность предварительной записи и электронные очереди. Также запустили работу «Витаминизации» в наших удалённых населённых пунктах», – сказал губернатор.

В 2024 году дефицит витамина Д был выявлен у более 80% жителей, пришедших на обследование, им было выдано почти 48 тысяч курсовых доз препарата.

«Участниками проекта «Витаминизация» стали более 58 тысяч человек, а это почти каждый 11-й житель региона», – подчеркнул Андрей Чибис, отметив, что в связи с большой популярностью проекта среди жителей, было принято решение продлить действие программы на 2025 год.

«Приглашаю всех жителей увеличить этот показатель, придя в наши пункты витаминизации. Напоминаю, что нет ограничений участвовать и получить бесплатную диагностику – получить препарат могут в том числе те люди, которые проходили эту проверку уже год назад. Позаботьтесь, пожалуйста, о своём здоровье, особенно в процессе выхода из полярной ночи», – сказал губернатор.

Напомним, в феврале 2024 года инициатива Мурманской области в рамках работы международной выставки-форума «Россия» была представлена Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, который высоко оценил значимость проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/