За год регоператор реализовал почти 777 тонн вторсырья

В 2022 году региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» реализовал 776,69 тонны вторичных материальных ресурсов. Самым продуктивным месяцем стал декабрь, в котором объём вторсырья увеличился почти вдвое – до 103 тонн.

В структуре ВМР по-прежнему преобладает пластик (44%), за ним по востребованности следуют макулатура (19%) и жестяная банка (13%). В начале 2023 года эта тенденция сохраняется – за январь регоператор реализовал, в числе прочего, почти 30 тонн пластиковых бутылок, 25 тонн картона и 7 тонн алюминиевых банок.

Так как в Мурманской области практически нет мощностей по переработке вторсырья, полезные фракции отправляются на переработку в другие российские регионы. К примеру, в Санкт-Петербурге и Москве заполярный мусор становится основой для изготовления пластиковой тары, картонных изделий и т.д.

Сортировка твёрдых коммунальных отходов – важная составляющая работы Регионального оператора. В 2022 году Мурманская область стала регионом-лидером по объёмам сортировки, наравне с Москвой, Камчатским краем, Тюменской областью, Ингушетией и др. Такого результата удалось достичь благодаря тому, что в регионе поступательно, год за годом, ликвидируют все больше так называемых «свалок ТКО». Как следствие, увеличивается объем отходов, поступающих в Экотехнопарк АО «Ситиматик» – для дальнейшей сортировки и утилизации.

В текущем году система обращения с ТКО в Мурманской области будет преобразована – в регионе откроется сразу несколько пунктов приёма вторсырья «Вторматик». Один из них в апреле появится в Первомайском округе Мурманска, в планах АО «Ситиматик» открытие пунктов в Ленинском округе и в Североморске. Жители Заполярья получат возможность сдавать вторсырье за вознаграждение, что позволит снизить объём отходов, поступающих на полигон, а также в целом повысит уровень экосознательности северян.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».