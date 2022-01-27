За год спрос на нянь, воспитателей и бебиситтеров в СЗФО вырос на 87%. Кому готовы платить от 100 тысяч рублей и больше – в обзоре hh.ru

Аналитики hh.ru изучили рынок труда СЗФО для нянь, воспитателей и бебиситтеров и выяснили, что несмотря на недавние новости о нападении няни на маленького ребёнка в Петербурге, спрос на данного вида работников на Северо-Западе страны вырос за год на 87%.

Активней всего (после Петербурга) ищут, а также нанимают нянь и воспитателей работодатели из Ленобласти и Калининградской области (по 5% вакансий от общего объема за последнее время). А вот меньше всего нужны няни, судя по числу вакансий, родителям из Псковской, Новгородской областей, а также Карелии (по 1% вакансий в каждом регионе).

В среднем на одну вакансию няни/воспитателя откликаются 4–5 соискателей на Северо-Западе страны, что в целом укладывается в норму. Чаще всего на места нянь претендуют женщины в возрасте от 26 до 35 лет с опытом от 3 до 6 лет.

Со своей стороны, каждый второй работодатель ждет от кандидатов на место няни соискателей с опытом работы минимум 1–3 года, а также на постоянную работу (86% работодателей).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для нянь, воспитателей и бебиситтеров в СЗФО на данный момент на уровне 35 тысяч рублей, что на 5% больше, чем годом ранее, но все равно не удовлетворяет запросам соискателей. Так, лишь 24% cсоискателей из СЗФО на места нянь согласятся на зарплату от 30 до 40 тысяч рублей, а вот 36% хотят зарабатывать больше: от 45 до 60 тысяч рублей. Каждый десятый соискатель на место няни ожидает зарплату от 60 до 80 тысяч рублей.

Между тем эксперты hh.ru подобрали рейтинг высокооплачиваемых вакансий для нянь и воспитателей СЗФО: