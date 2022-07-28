За год спрос на самозанятых на Северо-Западе вырос на 151%. Кто востребован, сколько платят и какие льготы есть у самозанятых?

Наибольший спрос на самозанятых в регионах СЗФО сейчас демонстрируют ИТ-компании (более 1200 вакансий, что на 161% больше, чем в 2021 году). Высока доля вакансий для самозанятых от компаний из транспортного сектора (более 700 рабочих мест, что на 77% больше, чем в 2021 году). Также держат спрос на самозанятых работодатели из сферы ретейла (более 500 рабочих мест с начала года и 4% прироста вакансий).

С начала года работодатели СЗФО разместили более 7400 вакансий для самозанятых. Это на 151% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Эксперты hh.ru выяснили, специалистам каких профессий проще всего найти работу в качестве самозанятого, сколько готовы платить компании, а также какие льготы есть для самозанятых.

Наибольший спрос на самозанятых в регионах СЗФО сейчас демонстрируют ИТ-компании (более 1200 вакансий, что на 161% больше, чем в 2021 году). Высока доля вакансий для самозанятых от компаний из транспортного сектора (более 700 рабочих мест, что на 77% больше, чем в 2021 году). Также держат спрос на самозанятых работодатели из сферы ретейла (более 500 рабочих мест с начала года и 4% прироста вакансий). В области образования и науки работодатели также активно ищут варианты сотрудничества с самозанятыми (порядка 300 вакансий и +165% прироста год к году).

Самыми востребованными у работодателей Северо-Запада остаются курьеры (каждая пятая вакансия или 19%). Достаточно просто найти работу или проект самозанятым менеджерам по продажам, водителям, продавцам и кассирам, упаковщикам, программистам, а также операторам колл-центров.

Среднее вознаграждение в вакансиях для самозанятых Северо-Запада находится на уровне 40000₽. Самые высокие зарплатные предложения фигурируют в вакансиях для самозанятых ИТ-специалистов, маркетологов, риелторов, а также инженеров и проектировщиков в сфере строительства. На данный момент соискателям СЗФО доступно порядка 300 вакансий с зарплатой от 240000₽ (наглядно на диаграмме).

Какие льготы получает самозанятый?

Плательщиков налога на профессиональную деятельность (НПД) всё больше. В начале июня 2022 года зарегистрировался пятимиллионный самозанятый. По прогнозам аналитиков, в 2024 году их количество превысит 8,4 миллиона. Популярность специального налогового режима понятна: можно легализовать доходы и спокойно работать на себя. Есть и другие преференции. Рассказываем о льготах, положенных самозанятым.

Отсутствие фиксированных взносов на ОМС и ОПС

Самозанятые не платят отдельные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. К сведению: ИП обязаны уплачивать взносы даже при нулевом доходе, и это совсем не копейки (более 43 000₽ в 2022 году). ОМС уже включено в расчёт налога на профессиональную деятельность. За счёт этого самозанятые получают медобслуживание по обычному полису. Больничные им не оплачиваются. Но можно оформить ДМС. На пенсию самозанятые вправе копить самостоятельно, добровольно перечисляя взносы в ПФР как физлицо. За год страхового стажа в 2022 году надо заплатить как минимум 34445 ₽. Можно оформить добровольное страхование через приложение «Мой налог» в разделе «Добровольное пенсионное обеспечение», или в личном кабинете на портале ПФР, или в местном отделении Фонда.

Сниженные налоговые ставки и бонус за регистрацию как самозанятого

Самозанятые платят всего 4% за платежи от физлиц, 6% — от организаций и ИП. Льготные налоговые ставки «заморожены» до конца 2028 года. Все расчёты проводятся автоматически, не надо заполнять декларации. Спецрежим можно совмещать с работой по трудовому договору. Кроме того, в 2022 году новым самозанятым начисляют налоговый бонус 10000₽. Это не «живые» деньги, которые можно снять со счёта, а сумма, на которую автоматически уменьшается уплачиваемый налог. Ряд преференций самозанятые получают как приравненные к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Бесплатное обучение и консультирование

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создан портал «Мой бизнес». На нём аккумулируется информация о мерах господдержки бизнеса, выкладываются полезные вебинары, есть карта центров «Мой бизнес». В каждом регионе можно бесплатно проконсультироваться и пройти обучение, арендовать по льготной цене помещение для переговоров, узнать о расписании тематических мероприятий в своём городе и т. д.

Ещё один портал, который будет полезен каждому самозанятому, — государственная платформа поддержки предпринимателей. На ней собрано множество бесплатного полезного контента и сервисов, готовых правовых и бизнес-решений, шаблонов документов. Проходите бесплатное обучение, вдохновляйтесь чужим опытом и пробуйте себя в своём деле.

Льготные кредиты, гранты и субсидии

Самозанятые могут получить и финансовую помощь. Они имеют право на льготное кредитование. Уточните в ближайшем центре «Мой бизнес», какие программы действуют в вашем регионе. В субъектах федерации предоставляются также субсидии и гранты самозанятым на развитие своего дела. Размер и условия зависят от программы. Информация о них публикуется на сайтах муниципалитетов и регионов.

Аренда государственного и муниципального имущества без проведения торгов

Самозанятые наравне с малым и средним бизнесом могут арендовать государственное и муниципальное имущество без торгов. Эта преференция предоставлена совсем недавно, с 11 июня 2022 года. До этого они могли брать такое имущество в аренду только по результатам конкурса или аукциона.

Регистрация товарного знака

C 28 июня 2023 года самозанятые смогут официально регистрировать собственные товарные знаки. Сейчас право на товарные знаки есть только у юрлиц и ИП. Годичный «разрыв» между принятием закона и началом его действия нужен для подготовки инфраструктуры.