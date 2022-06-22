За год средняя зарплата мурманчан выросла на 4%С 1 июля средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.22 12:00

За год средняя зарплата мурманчан выросла на 4%

Сильнее всего (больше чем на 10%) в начале лета по сравнению с показателями прошлого года зарплатные предложения выросли сразу в шести профессиональных сферах: «ИТ, телеком» (+19%), «Маркетинг, реклама, PR» (+15%), «Высший менеджмент» (+12%), «Инсталляция и сервис» (+22%), «Консультирование» (+43%). Также работодатели за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях для закупщиков (+16%).

Эксперты hh.ru выяснили, как изменилась медианная предлагаемая зарплата мурманчан с начала года, а также насколько сильно она устраивает трудящихся.  

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области за последний месяц составила почти 52 тысячи рублей, что на 4% или 2200 рублей больше, чем в начале лета 2021 года.

Сильнее всего (больше чем на 10%) в начале лета по сравнению с показателями прошлого года зарплатные предложения выросли сразу в шести профессиональных сферах: «ИТ, телеком» (+19%), «Маркетинг, реклама, PR» (+15%), «Высший менеджмент» (+12%), «Инсталляция и сервис» (+22%), «Консультирование» (+43%). Также работодатели за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях для закупщиков (+16%).

Есть топ сфер-антилидеров по падению среднего дохода: «Домашний персонал» (-33%), «Добыча сырья» (-15%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-13%).

Судя по данным средних ожидаемых зарплат, указанных в резюме мурманчан, по ряду сфер ожидания соискателей и предложения работодателей совпадают, что может говорить о балансе в данных отраслях. К таким относятся: «Маркетинг, реклама, PR» (люди запрашивают порядка 47 тысяч, работодатели предлагают около 49 тысяч), «Медицина, фармацевтика» (запрашивают 53 тысячи, им предлагают 55 тысяч), «Рабочий персонал» (запрос – 56 тысяч, предложение – 56  тысяч) и другие.

Между тем есть ряд сфер, где соискатели хотят получать больше, чем предлагают работодатели. Наиболее сильно разница видна в таких сферах как «Юристы» (соискатели запрашивают 67 тысяч, компании предлагают 47 тысяч), «Инсталляция и сервис» (запрашивают почти 71 тысячу, предлагают 54 тысячи), «Строительство, недвижимость» (запрашивают 71 тысячу, предлагают лишь 58 тысяч), «Производство» (соискатели запрашивают 69 тысяч, работодатели предлагают 57 тысяч) (подробно и наглядно в таблшице). 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 16 серия (16+)17:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За год средняя зарплата мурманчан выросла на 4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть перешли к снижению, а курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)С 1 июля средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика