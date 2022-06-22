За год средняя зарплата мурманчан выросла на 4%

Сильнее всего (больше чем на 10%) в начале лета по сравнению с показателями прошлого года зарплатные предложения выросли сразу в шести профессиональных сферах: «ИТ, телеком» (+19%), «Маркетинг, реклама, PR» (+15%), «Высший менеджмент» (+12%), «Инсталляция и сервис» (+22%), «Консультирование» (+43%). Также работодатели за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях для закупщиков (+16%).

Эксперты hh.ru выяснили, как изменилась медианная предлагаемая зарплата мурманчан с начала года, а также насколько сильно она устраивает трудящихся.

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области за последний месяц составила почти 52 тысячи рублей, что на 4% или 2200 рублей больше, чем в начале лета 2021 года.

Сильнее всего (больше чем на 10%) в начале лета по сравнению с показателями прошлого года зарплатные предложения выросли сразу в шести профессиональных сферах: «ИТ, телеком» (+19%), «Маркетинг, реклама, PR» (+15%), «Высший менеджмент» (+12%), «Инсталляция и сервис» (+22%), «Консультирование» (+43%). Также работодатели за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях для закупщиков (+16%).

Есть топ сфер-антилидеров по падению среднего дохода: «Домашний персонал» (-33%), «Добыча сырья» (-15%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-13%).

Судя по данным средних ожидаемых зарплат, указанных в резюме мурманчан, по ряду сфер ожидания соискателей и предложения работодателей совпадают, что может говорить о балансе в данных отраслях. К таким относятся: «Маркетинг, реклама, PR» (люди запрашивают порядка 47 тысяч, работодатели предлагают около 49 тысяч), «Медицина, фармацевтика» (запрашивают 53 тысячи, им предлагают 55 тысяч), «Рабочий персонал» (запрос – 56 тысяч, предложение – 56 тысяч) и другие.

Между тем есть ряд сфер, где соискатели хотят получать больше, чем предлагают работодатели. Наиболее сильно разница видна в таких сферах как «Юристы» (соискатели запрашивают 67 тысяч, компании предлагают 47 тысяч), «Инсталляция и сервис» (запрашивают почти 71 тысячу, предлагают 54 тысячи), «Строительство, недвижимость» (запрашивают 71 тысячу, предлагают лишь 58 тысяч), «Производство» (соискатели запрашивают 69 тысяч, работодатели предлагают 57 тысяч) (подробно и наглядно в таблшице).