За год в Мурманской области на 12 увеличилось число маршрутов общественного транспортаУдарным май АО «Мурманский морской торговый порт»
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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 16:00

За год в Мурманской области на 12 увеличилось число маршрутов общественного транспорта

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги за первый год после перераспределения полномочий в сфере транспортного обслуживания населения: в 2021 году они были переданы от муниципалитетов на уровень регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Таким образом, все маршруты Мурманской области перешли в ведение одного уполномоченного органа, что позволило централизовать управление транспортной работой.

Андрей Чибис отметил, что за год такой работы количество маршрутов в регионе увеличилось на 12. В том числе с 1 июля этого года будут запущены 4 новых: маршрут №4 в Североморске (до многофункционального медицинского центра), №30 в Мурманске, а также межмуниципальные маршруты «Аэропорт Хибины – Мончегорск», «Никель – Мурманск».

Всего в Мурманской области организованы перевозки по 178 маршрутам.

Важнейшей мерой поддержки граждан стали запуски бесплатных медицинских шаттлов – специализированных автобусов, которые доставляют жителей малых населенных пунктов в районный центр для посещения узких специалистов. На данный момент такие шаттлы организованы из Ковдора для проезда жителей в Мончегорскую ЦРБ. В мае этого года шаттлы также были запущены по маршруту «Зеленоборский – Кандалакша».

«Мы внедрили «Автоматизированную систему управления транспортной работой в пассажирских перевозках». Теперь движение общественного транспорта можно отслеживать в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Карты». Автоматизация процесса позволяет нам жестко и четко контролировать перевозчиков, выставлять финансовые санкции. Это важно для безопасности наших жителей», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что благодаря централизации процессов, муниципалитеты перестали проводить закупки работ, связанные с организацией транспортного обслуживания населения, и их расходы сократились более чем на 600 млн рублей.

«В прошлом году мы приступили к масштабной программе по обновлению общественного транспорта. С участием областного бюджета и частных инвестиций дополнительно закупили 34 автобуса и троллейбуса. А в этом году 135 новых единиц транспорта выйдут на линию в середине июня. Их мы закупили полностью за счёт областного бюджета. Так, обновлённый «Транспорт Севера» уже вышел на маршруты в Кандалакше и Печенгском округе», – добавил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря этому приобретению общественный автопарк Мурманской области будет обновлён на треть.

«Мы и дальше будем закладывать необходимые ресурсы на безопасный и комфортный транспорт. Эту программу продолжим. В областном бюджете на 2023-2024 годы на эти цели предусмотрено 1,6 миллиарда рублей», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/

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