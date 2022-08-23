За год в Мурманской области спрос на работников в сфере фитнеса и красоты вырос на 50%

Как сообщают эксперты hh.ru, в Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий в сфере фитнеса и салонов красоты увеличилось на 50%.

Компании в основном ищут администраторов, тренерский состав, парикмахеров, специалистов по ногтевому сервису и косметологии, а также массажистов. Наибольший спрос на новый персонал в фитнес-сфере и бьюти-индустрии сейчас наблюдается в Мурманске (89%), Мончегорске (3%) и в Апатитах (2%).

Интересно, что мурманчане, ищущие работу в сфере фитнеса и салонов красоты предпочитают работать менеджерами по продажам (56% резюме от всего объёма в сфере), администраторами (45%), фитнес-тренерами и инструкторами тренажерного зала (2%), а также массажистами (1%).

Средняя предлагаемая заработная плата специалистам сферы фитнеса и красоты в регионе составляет 44100₽, что на 8700₽ ниже средней заработной платы в Мурманской области. В свою очередь средняя ожидаемая зарплата у соискателей, ищущих работу фитнес-сфере, составляет порядка 48000₽. За два года мурманчане подняли свои зарплатные ожидания на 19% или 7 500₽. Работодатели же из сферы фитнеса за последние годы сделали прибавку в зарплатах вакансий фитнес сферы лишь на 2100₽.

Вакансии в сфере фитнеса и красоты, Мурманская область: