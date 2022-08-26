За год в Мурманской области спрос на работников в сфере строительства вырос на 27%

В Мурманской области количество вакансий в сфере строительства увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет почти 700 новых вакансий. Как отмечают эксперты hh.ru, наиболее востребованным специалистам в Мурманской области в сфере строительства относятся слесарь, машинист, электромонтажник, сварщик, разнорабочий, инженер, а также геодезист.

В основном вакансии в сфере строительства можно встретить в компаниях области из следующих отраслей: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% вакансий), добывающая отрасль, «Металлургия, металлообработка» и «Тяжелое машиностроение» (по 8%).

Чаще всего вакансии в сфере строительства открываются в Мурманске (70% вакансий), в Апатитах (5%) и в Кировске (4%).

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области специалистам строительной сферы составляет более 60000₽, что выше средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области примерно на 7 000₽. Интересно, что средняя ожидаемая зарплата соискателей в сфере строительства выше и составляет почти 70000₽. При этом за два года запросы строителей из Мурманской области выросли на 6% или почти на 4000₽. Работодатели же в свою очередь за два года в сфере строительства снизили зарплату на 3% или 2000₽.

Вакансии для специалистов строительной сферы, Мурманская область: