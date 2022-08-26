За год в Мурманской области спрос на работников в сфере строительства вырос на 27%
В Мурманской области количество вакансий в сфере строительства увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет почти 700 новых вакансий. Как отмечают эксперты hh.ru, наиболее востребованным специалистам в Мурманской области в сфере строительства относятся слесарь, машинист, электромонтажник, сварщик, разнорабочий, инженер, а также геодезист.
В основном вакансии в сфере строительства можно встретить в компаниях области из следующих отраслей: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% вакансий), добывающая отрасль, «Металлургия, металлообработка» и «Тяжелое машиностроение» (по 8%).
Чаще всего вакансии в сфере строительства открываются в Мурманске (70% вакансий), в Апатитах (5%) и в Кировске (4%).
Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области специалистам строительной сферы составляет более 60000₽, что выше средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области примерно на 7 000₽. Интересно, что средняя ожидаемая зарплата соискателей в сфере строительства выше и составляет почти 70000₽. При этом за два года запросы строителей из Мурманской области выросли на 6% или почти на 4000₽. Работодатели же в свою очередь за два года в сфере строительства снизили зарплату на 3% или 2000₽.
Вакансии для специалистов строительной сферы, Мурманская область:
- Слесарь-ремонтник, до 90 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68101207;
- Монтажник, от 72 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68525920;
- Стропальщик, от 60 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67246732;
- Водитель бульдозера, до 150 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68263110;
- Электрик, от 60 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68360408;
- Тракторист-машинист, от 55 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68868049.