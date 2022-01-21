Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января текущего года«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии января в Мурманске
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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.22 16:00

За год в Мурманской области выросло число вакансий на 54%. Кого примут на работу прямо сейчас – в обзоре hh.ru

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали порядка 3000 вакансий, открытых в Мурманской области с начала месяца, а также динамику заработных плат и выяснили, какие тренды на рынке труда окажут влияние на жизнь и работу в 2022 году. 

Динамика вакансий в Мурманской области показывает, что за последний месяц (на +35%) вырос спрос на работников в сфере «Продажи». Продолжает расти спрос на начинающих молодых специалистов (+17% вакансий), а также рабочий персонал (+16%). Пользуются спросом у работодателей соискатели из строительной (+15%) и транспортной (+13% вакансий) отраслей. В топ по спросу на специалистов, которых чаще всего ищут работодатели в Мурманской области, также специалисты производственной сферы (+10%), административный персонал, врачи, ИТ-специалисты, а также работники из банковской сферы.

В прошлом году  наибольший прирост вакансий был зафиксирован в сферах «Начало карьеры, студенты», «Инсталляция и сервис», а также «Домашний персонал». Наименьший спрос на работников наблюдается в сфере страхования, а также в сфере добычи сырья.

Конкуренция за рабочие места. Уровень конкуренции в Мурманской области невысокий: сейчас на одну вакансию приходится 2–3 резюме. Самый высокий уровень конкуренции в регионе на данный момент среди кандидатов на места юристов и топ-менеджеров (6–7 соискателей на вакансию).

Какие тенденции на рынке труда сохранятся в 2022 году

«Наши исследования показывают, что в 2022 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные, ИТ- и digital -кадры, на менеджеров по продажам, медицинских работников, строителей и логистов, представителей востребованных линейных позиций в horeca и ритейле: курьеров, комплектовщиков, работников склада, поваров, операторов колл-центров. Данные недавнего опроса hh.ru также показывают, что 84% опрошенных жителей из СЗФО планируют поиски новой работы в этом году. Чаще всего об этом задумываются HR-специалисты, банковские служащие, юристы, производственники, маркетологи и бухгалтеры.

Немаловажно и то, что часть работодателей рассматривает сокращения персонала в своих компаниях - они могут пройти в компаниях численностью от 500 до 1000 сотрудников. Об этом с уверенностью заявили 2% опрошенных работодателей. Представители компаний с меньшей численностью реже отмечали возможность сокращений. Позитивной тенденцией может стать увеличение размера зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей. Согласно аналитике «Банк заработных плат hh.ru», 7% компаний из СЗФО и в том числе из Мурманской области планируют рассмотреть индексацию зарплат в сторону увеличения в январе, ещё по 13% приступят к этому в феврале и марте, а 20% приступят к вопросу индексации в апреле», - отмечает Екатерина Соловьева, руководитель службы маркетинга hh.ru Северо-Запад.

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