За год в регионах СЗФО спрос на пекарей и блинопёков вырос на 29%

Сильнее всего по СЗФО о спрос на блинопёков вырос за последний год в Новгородской области (+56% новых вакансий), Калининградской области (+48%), Вологодской области (+39%), Ленобласти (+43%), Псковской области (+36%), а также Мурманской области (+34%).

В преддверии Масленичной недели аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как за год изменился спрос на пекарей и блинопёков, какие зарплаты им предлагают, и составили подборку наиболее высокооплачиваемых предложений.

По итогам 2024 года профессия повара, пекаря вошла в топ-10 самых востребованных специалистов как в регионах СЗФО, так и в России в целом. В прошлом году компании разместили в регионах СЗФО порядка 30 тысяч вакансий для поваров, пекарей, блинопёков и кондитеров, что на 29% больше, чем в 2023-м.

Сильнее всего по СЗФО о спрос на блинопёков вырос за последний год в Новгородской области (+56% новых вакансий), Калининградской области (+48%), Вологодской области (+39%), Ленобласти (+43%), Псковской области (+36%), а также Мурманской области (+34%) (наглядно на диаграмме 1).

Специалисты этой профессии остаются в остром дефиците: на данный момент в СЗФО на вакансию пекаря приходится до 1,2 активных резюме. При этом нормой считается уровень 4-7,9.

Медиана предлагаемой заработной платы для данных специалистов по итогам 2024 года составила 45,4 тысячи рублей в целом по РФ, увеличившись за год на 18%. Однако в СЗФО блинопеки могут заработать в этом году более 62 тысячи рублей. Наибольшие зарплаты блинопёкам сейчас готовы платить компании из Петербурга (78,1 тысячи рублей), Мурманской области (70,6 тысячи) и Ленобласти (69 тысяч) (наглядно на диаграмме 2).

На данный момент топ наиболее высокооплачиваемых предложений для пекарей и блинопёков в СЗФО выглядит следующим образом: