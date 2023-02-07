За год вакансий, требующих знания китайского языка, стало больше в 2 раза

Вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало вдвое больше. Такие результаты получили эксперты по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после того, как изучили рынок вакансий, требующих высокого уровня владения иностранными языками.

Самые востребованные на рынке труда иностранные языки — английский и китайский. В топ-5 также входят немецкий, французский и испанский.

Владение английским языком на разговорном или свободном уровне увеличивает средний заработок в Москве на 18%. Впрочем, в некоторых профессиях эта разница ощутимо больше. Так, для менеджера по закупкам без знания языка рыночный зарплатный коридор составляет от 70 до 110 тысяч рублей, тогда как для снабженца с разговорным или свободным английским — от 90 до 150 тысяч рублей. Инженер, не владеющий английским, может претендовать на зарплату от 75 до 110 тысяч рублей, знание языка увеличивает его доход до 90—150 тысяч рублей. На позициях, не требующих свободного или разговорного английского, доход менеджеров по логистике составляет 70—100 тысяч рублей в месяц, а в компаниях, где это необходимо, — уже 80—120 тысяч рублей. Помощник руководителя без навыков английской разговорной речи зарабатывает от 75 до 120 тысяч рублей, тогда как те, кто освоил английский в необходимом объёме, — от 90 до 150 тысяч рублей.

За последний год число вакансий, требующих владения китайским языком, увеличилось вдвое. Чаще всего это вакансии для учителей, специалистов ВЭД, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ритейла и производства.

В среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18%. Наиболее заметна разница в доходах менеджеров по закупкам: те из них, кто пока далек от мира иероглифов, зарабатывают от 70 до 110 тысяч рублей, тогда как их коллеги, освоившие китайскую грамоту, — от 90 до 150 тысяч рублей. Менеджер по логистике, не владеющий китайским, может претендовать на 70—100 тысяч рублей в месяц, если же он говорит и пишет на языке Поднебесной, — уже на 80—130 тысяч рублей. Для менеджера ВЭД без знания китайского рыночный зарплатный коридор составляет 80—130 тысяч рублей, со знанием китайского — 90—150 тысяч рублей.

По данным «SuperJob», только 46% россиян, свободно владеющих иностранным языком, считают свой уровень достаточным для работы в зарубежной компании, где этот язык является рабочим. Тестирование языковых навыков при приёме на работу доводилось проходить 45% кандидатов, указавших в резюме свободное владение каким-либо иностранным языком. При этом только каждый пятый опрошенный (21%) постоянно использует свои знания в работе.

А вот итоги опроса экспертов сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», в котором приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны, показали, что у родителей с заработком от 80 тысяч рублей в месяц помимо английского дети чаще изучают немецкий и испанский языки.

В топ-5 иностранных языков, которые изучают дети россиян, — английский, немецкий, французский, китайский и испанский. «Инглиш» — безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий — 5—9 классов, китайский — ученики начальной школы. Причём двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене.

Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков. Родители с зарплатой от 80 тысяч рублей чаще отдают предпочтение не только английскому, но и немецкому и испанскому языкам.