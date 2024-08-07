За год время успешного трудоустройства через Кадровые центры Мурманской области сократилось в 1,5 раза

В службе занятости населения Мурманской области подвели итоги исследования, проведённого с участием более 1,5 тысячи респондентов региона. Основная цель – выявить оптимальный срок поиска работы для жителей Заполярья разных возрастов.

По результатам исследования каждый третий участник опроса считает оптимальным найти работу за месяц, 36% респондентов готовы ждать подходящую вакансию от двух до трёх месяцев, более полугода – 10%. Чаще остальных на быстрое трудоустройство рассчитывают соискатели в возрасте от 46 до 49 лет. Дольше всех подходящего предложения готовы ждать кандидаты старше 55 лет.

Отметим, что в среднем специалисты кадровых центров региона помогают соискателям найти работу в среднем за 52 дня. Годом ранее на это уходило порядка 76 дней. Сократить время трудоустройства удалось за счёт существенного изменения стандартов предоставления услуг в рамках проекта по комплексной модернизации Центров занятости Мурманской области. Напомним, данная программа была успешно реализована в регионе благодаря национальному проекту «Демография».

«Люди обращаются в кадровые центры за получением реального результата – новыми компетенциями, рекомендациями по выбору или изменению карьерной траектории, помощью в составлении качественного резюме и обретении нового места работы. К каждому запросу мы относимся комплексно, используем весь набор услуг и сервисов, чтобы помочь клиентам решить любой вопрос», – рассказала исполняющая обязанности директора регионального центра занятости Елена Таран.

Всего с начала этого года за помощью в трудоустройстве в местные кадровые центры обратились почти 16 тысяч человек, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/