За год выросла доля мурманчан, недовольных своей зарплатой

Опрос местных жителей, проведенный hh.ru показал, что лишь 33% жителей Мурманской области вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Ещё 66% местных опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Остальные затруднились ответить. По сравнению с 2022 годом доля трудящихся, недовольных своей зарплатой на Северо-Западе страны выросла на 6%.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, довольны ли жители Мурманской области текущим уровнем заработной платы.

Опрос местных жителей, проведенный hh.ru показал, что лишь 33% жителей Мурманской области вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Ещё 66% местных опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Остальные затруднились ответить. По сравнению с 2022 годом доля трудящихся, недовольных своей зарплатой на Северо-Западе страны выросла на 6% (наглядно на диаграмме).

Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).

Среди жителей разных регионов больше всего довольных уровнем оплаты труда наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (38%), а недовольных – в Ярославской области (85%).

Половина (57%) местных жителей, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более от текущего уровня их дохода. Каждый пятый (43%) хотел бы повышения текущего заработка более чем в 2-3 раза.

Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока в Ярославской области (61%), Волгоградской области (59%) и Саратовской области (56%), а в профессиональном разрезе – среди ИТ-специалистов (56%), работников науки и образования и юристов (по 54%).