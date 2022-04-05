За год выросли доказанные запасы газа «Арктик СПГ 2»

Доказанные запасы по стандартам SEC Утреннего месторождения, которое является ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2», в 2021 году увеличились на 170 млн баррель нефтяного эквивалента (б.н.э.) и составили 537 млрд куб. метров газа, 22 млн тонн конденсата, говорится в отчете «НОВАТЭКа».

Как пишет finmarket.ru, в пересчете на газ 170 млн барр. нефтяного эквивалента можно оценить в 26 млрд куб. метров. Доказанные и вероятные запасы (PRMS) оцениваются в 1 трлн 446 млрд куб. метров газа и 92 млн тонн конденсата.

В компании уточняют, что в прошлом году была завершена доразведка южного купола Утреннего месторождения, в результате испытания двух разведочных скважин подтверждены промышленные запасы 12 залежей.

Проект «Арктик СПГ 2» стоимостью 21,3 млрд долларов предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы будут перемещены из Мурманска в ЯНАО, где установлены близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

Фото: https://mirtesen.finam.ru/blog/43738363228/Uchastniki-proekta-Arktik-SPG-2-planiruyut-privlech-vneshnee-fin