За год зарплатные запросы мурманских соискателей выросли на 10 тысяч рублей, но денег всё равно не хватает
Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату хотят получать местные жители в конце 2024 года, а также что делают, если денег не хватает, а жить до зарплаты ещё нужно несколько недель.
Данные зарплатных запросов по итогам за последние 30 дней показывают, что жители Мурманской области в большинстве своём хотят получать зарплату не ниже 70 тысяч рублей.
«Если сравнивать текущие показатели с запросами жителей региона годом ранее, то мы увидим, что люди стали оценивать свою стоимость как работников на 10 тысяч или на 17% больше. Причем сильнее всего запросы выросли у тех, кто ищет работу в ИТ-сфере (+22,8 тысячи рублей). Стали дороже оценивать свой труд в Мурманской области маркетологи: прирост зарплатных запросов на 19,5 тысячи рублей, работники сферы спорта и красоты (+17,3 тысячи), топ-менеджеры (+16,8 тысячи), а также юристы (+13,8 тысячи)», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
Между тем, даже несмотря на рост зарплатных «аппетитов», исследование hh.ru показывает, что людям, как и прежде, не хватает текущей зарплаты. Так, исследование hh.ru по итогам 2024 года показало, что 33% местным жителям не хватает зарплаты на покрытие основных нужд (по сравнению с аналогичным опросом 2021 года показатель вырос на 10 п.п). 49% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 18% (на 11 п.п. меньше, чем три года назад).
При этом стало известно, что делают местные жители в случае, если денег нет, а до зарплаты ещё нужно как-то дожить. Так, из-за нехватки денег три четверти или 75% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 69% – от интересного досуга, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании в случае нехватки средств будут треть опрошенных.
Увеличилось число и тех, которые используют кредитные карты при нехватке денег, — в 2024 году 36% опрошенных прибегают к этому инструменту, что на 10 п.п. больше, чем в 2021 году. В то же время все меньше респондентов берут в долг у родственников и друзей — всего 32% в 2024 году по сравнению с 41% три года назад. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, ещё меньше занимают в микрофинансовых организациях.
Насколько выросли зарплатные запросы жителей Мурманской области за год?
|
Профсфера
|
2024
|
2023
|
Динамика
за год, руб.
|
Информационные технологии
|
99 833 ₽
|
77 001 ₽
|
22 832 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
69 676 ₽
|
50 131 ₽
|
19 544 ₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
67 392 ₽
|
50 000 ₽
|
17 392 ₽
|
Высший и средний менеджмент
|
136 846 ₽
|
120 000 ₽
|
16 846 ₽
|
Юристы
|
84 157 ₽
|
70 317 ₽
|
13 841 ₽
|
Закупки
|
90 000 ₽
|
77 043 ₽
|
12 957 ₽
|
Страхование
|
60 000 ₽
|
47 635 ₽
|
12 365 ₽
|
Наука, образование
|
62 162 ₽
|
50 060 ₽
|
12 102 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
71 789 ₽
|
60 000 ₽
|
11 789 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
80 000 ₽
|
69 651 ₽
|
10 349 ₽
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
130 331 ₽
|
120 000 ₽
|
10 331 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
60 164 ₽
|
50 000 ₽
|
10 164 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
70 000 ₽
|
59 837 ₽
|
10 163 ₽
|
Административный персонал
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Рабочий персонал
|
89 800 ₽
|
80 000 ₽
|
9 800 ₽
|
Безопасность
|
67 868 ₽
|
59 006 ₽
|
8 862 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
100 000 ₽
|
93 194 ₽
|
6 806 ₽
|
Розничная торговля
|
50 823 ₽
|
44 172 ₽
|
6 650 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
80 000 ₽
|
73 957 ₽
|
6 043 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
100 000 ₽
|
95 008 ₽
|
4 992 ₽
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
50 495 ₽
|
50 000 ₽
|
495 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
80 483 ₽
|
80 000 ₽
|
483 ₽
|
Добыча сырья
|
100 000 ₽
|
100 000 ₽
|
- ₽
|
Сельское хозяйство
|
100 000 ₽
|
100 000 ₽
|
- ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
50 000 ₽
|
50 000 ₽
|
- ₽