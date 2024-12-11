За год зарплатные запросы мурманских соискателей выросли на 10 тысяч рублей, но денег всё равно не хватает

Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату хотят получать местные жители в конце 2024 года, а также что делают, если денег не хватает, а жить до зарплаты ещё нужно несколько недель.

Данные зарплатных запросов по итогам за последние 30 дней показывают, что жители Мурманской области в большинстве своём хотят получать зарплату не ниже 70 тысяч рублей.

«Если сравнивать текущие показатели с запросами жителей региона годом ранее, то мы увидим, что люди стали оценивать свою стоимость как работников на 10 тысяч или на 17% больше. Причем сильнее всего запросы выросли у тех, кто ищет работу в ИТ-сфере (+22,8 тысячи рублей). Стали дороже оценивать свой труд в Мурманской области маркетологи: прирост зарплатных запросов на 19,5 тысячи рублей, работники сферы спорта и красоты (+17,3 тысячи), топ-менеджеры (+16,8 тысячи), а также юристы (+13,8 тысячи)», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Между тем, даже несмотря на рост зарплатных «аппетитов», исследование hh.ru показывает, что людям, как и прежде, не хватает текущей зарплаты. Так, исследование hh.ru по итогам 2024 года показало, что 33% местным жителям не хватает зарплаты на покрытие основных нужд (по сравнению с аналогичным опросом 2021 года показатель вырос на 10 п.п). 49% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 18% (на 11 п.п. меньше, чем три года назад).

При этом стало известно, что делают местные жители в случае, если денег нет, а до зарплаты ещё нужно как-то дожить. Так, из-за нехватки денег три четверти или 75% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 69% – от интересного досуга, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании в случае нехватки средств будут треть опрошенных.

Увеличилось число и тех, которые используют кредитные карты при нехватке денег, — в 2024 году 36% опрошенных прибегают к этому инструменту, что на 10 п.п. больше, чем в 2021 году. В то же время все меньше респондентов берут в долг у родственников и друзей — всего 32% в 2024 году по сравнению с 41% три года назад. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, ещё меньше занимают в микрофинансовых организациях.

Насколько выросли зарплатные запросы жителей Мурманской области за год?