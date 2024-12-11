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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.24 12:00

За год зарплатные запросы мурманских соискателей выросли на 10 тысяч рублей, но денег всё равно не хватает

Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату хотят получать местные жители в конце 2024 года, а также что делают, если денег не хватает, а жить до зарплаты ещё нужно несколько недель.

Данные зарплатных запросов по итогам за последние 30 дней показывают, что жители Мурманской области в большинстве своём хотят получать зарплату не ниже 70 тысяч рублей.

«Если сравнивать текущие показатели с запросами жителей региона годом ранее, то мы увидим, что люди стали оценивать свою стоимость как работников на 10 тысяч или на 17% больше. Причем сильнее всего запросы выросли у тех, кто ищет работу в ИТ-сфере (+22,8 тысячи рублей). Стали дороже оценивать свой труд в Мурманской области маркетологи: прирост зарплатных запросов на 19,5 тысячи рублей, работники сферы спорта и красоты (+17,3 тысячи), топ-менеджеры (+16,8 тысячи), а также юристы (+13,8 тысячи)», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. 

Между тем, даже несмотря на рост зарплатных «аппетитов», исследование hh.ru показывает, что людям, как и прежде, не хватает текущей зарплаты. Так, исследование hh.ru по итогам 2024 года показало, что 33% местным жителям не хватает зарплаты на покрытие основных нужд (по сравнению с аналогичным опросом 2021 года показатель вырос на 10 п.п). 49% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 18% (на 11 п.п. меньше, чем три года назад).

При этом стало известно, что делают местные жители в случае, если денег нет, а до зарплаты ещё нужно как-то дожить. Так, из-за нехватки денег три четверти или 75% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 69% – от интересного досуга, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании в случае нехватки средств будут треть опрошенных.

Увеличилось число и тех, которые используют кредитные карты при нехватке денег, — в 2024 году 36% опрошенных прибегают к этому инструменту, что на 10 п.п. больше, чем в 2021 году. В то же время все меньше респондентов берут в долг у родственников и друзей — всего 32% в 2024 году по сравнению с 41% три года назад. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, ещё меньше занимают в микрофинансовых организациях.

Насколько выросли зарплатные запросы жителей Мурманской области за год?

Профсфера

2024

2023

Динамика

за год, руб.

Информационные технологии

99 833 ₽

77 001 ₽

22 832 ₽

Маркетинг, реклама, PR

69 676 ₽

50 131 ₽

19 544 ₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

67 392 ₽

50 000 ₽

17 392 ₽

Высший и средний менеджмент

136 846 ₽

120 000 ₽

16 846 ₽

Юристы

84 157 ₽

70 317 ₽

13 841 ₽

Закупки

90 000 ₽

77 043 ₽

12 957 ₽

Страхование

60 000 ₽

47 635 ₽

12 365 ₽

Наука, образование

62 162 ₽

50 060 ₽

12 102 ₽

Финансы, бухгалтерия

71 789 ₽

60 000 ₽

11 789 ₽

Управление персоналом, тренинги

80 000 ₽

69 651 ₽

10 349 ₽

Стратегия, инвестиции, консалтинг

130 331 ₽

120 000 ₽

10 331 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

60 164 ₽

50 000 ₽

10 164 ₽

Медицина, фармацевтика

70 000 ₽

59 837 ₽

10 163 ₽

Административный персонал

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Рабочий персонал

89 800 ₽

80 000 ₽

9 800 ₽

Безопасность

67 868 ₽

59 006 ₽

8 862 ₽

Строительство, недвижимость

100 000 ₽

93 194 ₽

6 806 ₽

Розничная торговля

50 823 ₽

44 172 ₽

6 650 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

80 000 ₽

73 957 ₽

6 043 ₽

Производство, сервисное обслуживание

100 000 ₽

95 008 ₽

4 992 ₽

Искусство, развлечения, массмедиа

50 495 ₽

50 000 ₽

495 ₽

Автомобильный бизнес

80 483 ₽

80 000 ₽

483 ₽

Добыча сырья

100 000 ₽

100 000 ₽

-   ₽

Сельское хозяйство

100 000 ₽

100 000 ₽

-   ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

50 000 ₽

50 000 ₽

-   ₽

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