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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 12:00

За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%

Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на инженеров-энергетиков, в каком регионе для них больше всего вакансий и где им предлагают самые высокие зарплаты.

За год в России на 12% вырос спрос на энергетиков. По данным hh.ru, за последний год российские работодатели искали порядка 54 тысяч инженеров-энергетиков и инженеров-электриков. При этом конкуренция среди этих специалистов сегодня составляет 6,4 резюме на вакансию (норма 4,0-7,9). За год она выросла на 0,8 п.п.

Обстановка в регионах

Наибольший спрос на энергетиков наблюдается в Москве – каждая десятая вакансия (11%) от общего числа предложений по стране, Московской области (6,5%), Санкт-Петербурге (5%), Свердловской области (4,6%) и Краснодарском крае (4%). Интересно, что за год резко вырос спрос инженеров-энергетиков в Республике Адыгея (+87% вакансий г/г), Якутии (+42%) и Новгородской области (+37%). В свою очередь в Мурманской области спрос на энергетиков вырос на 24% по сравнению с прошлым годом – в регионе не хватает более 400 таких специалистов.  

Меньше же всего потребность в энергетиках в Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, на Алтае, в Дагестане и Калмыкии, где компании разместили менее 1% вакансий.

Сложнее всего найти работу энергетикам в Магаданской области – здесь конкуренция на 1 вакансию составляет 29 резюме. Кроме того, высокая конкуренция наблюдается в Республике Коми (19,8), Дагестане (18,5), Архангельской области (16,2) и Оренбургской области (14). Проще всего трудоустроиться энергетикам в Карачаево-Черкесии – 1 резюме на 1 вакансию, Курганской области (2,1), Орловской области (3) и Свердловской области (3,1). В Мурманской области на одну вакансию энергетика претендуют порядка 7 специалистов, что в целом говорит о среднем уровне конкуренции в этой профессии, так как норма для рынка труда от 4 до 8 резюме на рабочее место.

Где самые высокие зарплаты

Средняя зарплата в вакансиях для энергетиков на данный момент достигла 82,7 тысячи рублей (медиана), увеличившись за год на 12 тысяч. В Мурманской области доход энергетика за год увеличился на 17,7 тысячи - до 92,9 тысячи рублей, максимальные зарплаты начинаются со ставки в 150,9 тысячи рублей (+30,9 тысячи за год).

В разрезе регионов самые высокие зарплаты энергетикам предлагают в Магаданской области – 162,5 тысячи рублей. Кроме того, больше всего заработать эти специалисты могут в Ямало-Ненецком АО – 141,7 тысячи рублей, Амурской области – 125,3 тысячи рублей и Якутии – 121,4 тысячи рублей.

В целом по СЗФО самые высокие зарплаты энергетикам предлагают работодатели из Санкт-Петербурга (почти 95 тысяч рублей). Между тем сильнее всего за год доход для энергетиков в СЗФО нарастили компании именно из Мурманской области (до 92,9 тысячи рублей, +17,7 тысячи рублей за год). 

Регион СЗФО

2024

2023

Динамика

за год, руб.

 Санкт-Петербург

94 900 ₽

79 900 ₽

15 000 ₽

 Республика Коми

93 000 ₽

78 500 ₽

14 500 ₽

 Мурманская область

92 900 ₽

75 200 ₽

17 700 ₽

 Ленинградская область

83 400 ₽

73 100 ₽

10 300 ₽

 Вологодская область

74 500 ₽

63 000 ₽

11 500 ₽

 Псковская область

70 000 ₽

59 100 ₽

10 900 ₽

 Архангельская область

68 100 ₽

60 000 ₽

8 100 ₽

 Новгородская область

65 000 ₽

70 900 ₽

-5 900 ₽

 Республика Карелия

64 500 ₽

61 600 ₽

2 900 ₽

 Калининградская область

61 600 ₽

51 000 ₽

10 600 ₽

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